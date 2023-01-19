В Перми отремонтируют улицу Восстания

В 2023 году в Мотовилихинском районе Перми реконструируют ул. Восстания. Ее уклон составляет почти максимально допустимые 100 промилле. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Ремонт будет осуществляться на участке общей протяженностью более 2 км: от ул. 1905 года до ул. Сельскохозяйственной. Подрядчиком выступит ООО «Стройград Плюс». На улице заменят асфальтобетон, отремонтирует тротуары, приведут в порядок газоны и заменят бортовые камни.

Из-за критического уровня уклона очень важно содержать в нормативном состоянии проезжую часть улицы — это позволит избежать возникновения аварийных и опасных ситуаций на дороге по причине плохого состояния дорожного полотна. В 2022 году по ней впервые начал курсировать городской пассажирский транспорт.