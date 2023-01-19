Томский губернатор сменил руководителя департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности

Александр Федченко покинул пост начальника департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области, который занимал с 2020 года. По данным пресс-службы обладминистрации, чиновник переходит на работу в органы исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

И. о. руководителя департамента назначена заместитель руководителя Татьяна Бугаева. «Поддержка малого и среднего предпринимательства, ликвидация лишних административных барьеров, развитие наукоемкого и высокотехнологичного бизнеса – это один из приоритетов региона, поэтому профильному департаменту нужно сделать все для того, чтобы эта работа только набирала обороты»,– поставил задачу губернатор Владимир Мазур.

Ранее, как сообщал «Ъ-Сибирь» 17 января, оставил свой пост начальник департамента промышленности и энергетики администрации Томской области Сергей Шварцев. Причиной его отставки называлось «достижение предельного возраста пребывания на государственной службе». Обязанности руководителя департамента возложены на его заместителя Анастасию Шевченко.

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Валерий Лавский