В Краснодаре пресекли попытку передачи телефона в СИЗО

В Краснодаре сотрудники СИЗО-1 обнаружили сотовый телефон в передаче, предназначавшейся для одного из обвиняемых. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

При досмотре передачи были обнаружены само мобильное устройство, две флеш-карты и сим-карты, а также дрожжи. Женщина, доставившая посылку в следственный изолятор, пыталась спрятать телефон в хлебе, а дрожжи в банке из-под картофельного пюре.

В настоящее время по данному факту проводят проверку, отметили в ведомстве.

Анастасия Донскова

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