Почти 30% опрошенных компаний Свердловской области провели сокращение сотрудников

В 2022 году выборочное сокращение штата провели 23% опрошенных компаний в Свердловской области, а в еще 4% фирм уволили порядка 30% сотрудников, следует из исследования сервиса hh.ru. В этом году сокращения хотят провести 16% организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

40% работодателей заявили, что в 2022 году численность персонала в их компаниях увеличилась, а 57% опрошенных намерены набирать работников в 2023 году. Однако владельцы бизнеса продолжают жаловаться на нехватку компетентных кадров. Так, 38% работодателей заявляют, что дефицит кадров в 2022 году находился на уровне пандемийных лет, а 36% – что усилился. В целом сложности с подбором кадров испытывали 93% компаний.

В 21% компаний увеличили бюджет на подбор персонала, а в 16% –уменьшили. Еще 52% работодателей заявили, что эта статья расходов осталась без изменений.

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