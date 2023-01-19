Глава Дзержинского района Перми получит Почетную грамоту

Главу администрации Дзержинского района Перми Александра Стяжкина предложили наградить Почетной грамотой города Перми. Соответствующий проект постановления в гордуму внес глава города Алексей Демкин.

Как указано в документе, господин Стяжкин достоин наград за добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в социально-экономическое развитие Дзержинского района города Перми и в связи с 55-летием со дня рождения.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в декабре 2022 года Дзержинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест заместителя главы администрации Дзержинского района Перми Николая Ракинцева. Чиновник проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления полномочиями.