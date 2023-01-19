Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 07:51

Глава Дзержинского района Перми получит Почетную грамоту

Главу администрации Дзержинского района Перми Александра Стяжкина предложили наградить Почетной грамотой города Перми. Соответствующий проект постановления в гордуму внес глава города Алексей Демкин.

Как указано в документе, господин Стяжкин достоин наград за добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в социально-экономическое развитие Дзержинского района города Перми и в связи с 55-летием со дня рождения.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в декабре 2022 года Дзержинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест заместителя главы администрации Дзержинского района Перми Николая Ракинцева. Чиновник проходит подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления полномочиями.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...