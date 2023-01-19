Штрафы до 300 тыс. рублей могут ввести в Туве за невыполнение решений оперативного штаба

В Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях могут быть внесены положения о штрафах за неисполнение или нарушение решений главы республики и оперативного штаба, «обеспечивающих необходимый уровень готовности». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Законопроект разработан в правительстве Тувы и направлен в верховный хурал. Согласно документу, нарушители из числа граждан могут быть оштрафованы на 1-5 тыс. руб., должностные лица – на 10-50 тыс. руб., предприниматели – на 30-50 тыс. руб., предприятия и организации – на 100-300 тыс. руб.

Уровни готовности для различных регионов были введены указом президента РФ №757 от 19 октября 2022 года. Тува относится к числу субъектов федерации с базовым режимом готовности. «Базовый предполагает для властей выполнение трех ключевых задач: усиление охраны общественного порядка, повышенный контроль за важными объектами, а также реализация мер для удовлетворения потребностей российской армии»,– говорится в сообщении республиканского правительства.

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Валерий Лавский