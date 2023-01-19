Сибирские команды одержали победы в матчах КХЛ

В матче 18 января «Сибирь» на домашнем льду обыграла нижнекамский «Нефтехимик». Новосибирцы победили со счетом 4:1.

Самым результативным выдался второй период, в котором хозяева провели три шайбы, а гости – одну. У «Сибири» в этой игре отличились Алексей Соловьев, Владимир Бутузов, Никита Ефремов и Александр Шаров. Канадский нападающий новосибирцев Тэйлор Бэк сделал голевую передачу и, тем самым, набрал 47-е очко в регулярном чемпионате КХЛ – это рекорд «Сибири» за все ее время выступления в лиге.

«Во втором периоде немножко поговорили с парнями, встрепенулись, игру чуть-чуть поменяли, более агрессивно стали играть в отборе и, как результат, больше владели шайбой и больше атаковали»,– рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

«Авангард», в свою очередь, также в домашнем матче уступал магнитогорскому «Металлургу» 0:2 и 2:3, но в итоге выиграл в овертайме 4:3. Голы у омичей забивали Владимир Ткачев, Арсений Грицюк, а также два американца. Рид Буше сравнял счет за минуту до конца основного времени, а Алекс Броадхерст провел победную шайбу в овертайме.

По итогам матчей 18 января «Сибирь» осталась на втором месте в конференции «Восток» с 68 очками. Столько же у екатеринбургского «Автомобилиста», который провел на два матча меньше. У «Авангарда» и «Металлурга» по 66 очков, у казанского «Ак Барса» 64.

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Валерий Лавский