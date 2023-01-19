Премьер-министр Новой Зеландии объявила о намерении уйти в отставку

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о намерении уйти отставку. Она заявила, что у нее хватит сил добиваться переизбрания на октябрьских выборах. Лейбористская партия проголосует за нового премьер-министра 22 января. Победит кандидат, набравший две третьих голосов.

«Я считаю, что руководить страной — это самая привилегированная работа, которую кто-либо когда-либо мог получить, но также и одна из самых сложных. Вы не можете и не должны выполнять эту работу, если у вас нет сил…»,— сказала госпожа Ардерн, ее цитирует телеканал CNN.

Премьер заявила, «пыталась найти в себе силы для того, чтобы продолжить исполнять обязанности главы правительства, однако не смогла этого сделать». По ее словам, она «уже отдала Новой Зеландии все, что могла».

Джасинда Ардерн стала главой правительства Новой Зеландии в октябре 2017 года. Тогда она была самой молодой женщиной в мире на этом посту. Ей было 37 лет. По данным социологических опросов, Джасинда Ардерн стала самым популярным новозеландским премьер-министром в истории.

Анастасия Ларина