По делу о крупном хищении из бюджета в Красноярске задержаны организаторы церемонии награждения одаренных детей

В Красноярске возбуждено уголовное дело о мошенничестве при организации и проведении торжественной церемонии награждения одаренных детей, сообщает региональный СУ СКР. Правоохранители подозревают директора, а также исполнительного директора ООО «Современное производство» в хищении бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенном группой лиц.

По версии следствия, в декабре 2021 года подозреваемые, являясь руководителями субподрядной организации, совершили хищение денежных средств из бюджета Красноярского края в размере более 5 млн руб.

В частности, предприятие, получив субсидию от краевого минспорта на организацию и проведение торжественной церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, предоставили фиктивные документы о стоимости работ. «Фактически стоимость работ, указанная в договорах являлась завышенной, а часть и вовсе не была выполнена», - сообщает СУ СКР.

Подозреваемые задержаны, следствие намерено ходатайствовать об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. В СУ СКР сообщили, что подозреваемые признали вину частично — в части хищения средств по определенным видам договоров, в том числе на приобретение подарочной продукции. Как рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом следствия, одним из фигурантом по делу является красноярский тележурналист Максим Гуревич.

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Лолита Белова