Ижевский девелопер получил разрешение на строительство ЖК на ул. Карпинского

ООО СЗ «Ньютон», входящее в ижевский холдинг UDS group, получило разрешение на строительство жилого комплекса в Индустриальном районе Перми. Как сообщается в реестре на сайте краевого минимущества, комплекс разместится в квартале, ограниченном улицами Карпинского, Левченко и Пашийской. Разрешение было выдано СЗ «Ньютон» 2 декабря. Площадь земельного участка под строительство составит 4,5 тыс. кв. м., территория расположена со стороны ул. Луньевской.

В пермском филиале UDS group пока не стали раскрывать параметры нового жилого комплекса.

О том, что UDS group займется жилой застройкой на участке по ул. Карпинского, стало известно в ноябре 2022 года. Тогда СЗ «Ньютон» получил положительное заключение экспертизы на проект этого ЖК.

Девелопер из Удмуртии зашел на пермский строительный рынок, начав строительство ЖК «Ньютон» в границах улиц Углеуральской, Боровой, Гатчинской, Энгельса. Структура холдинга «Аквавита» строит гостиничный комплекс на месте ДК «Телта». Летом 2021 года UDS group за 504,6 млн руб. приобрел на торгах Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования участок в микрорайоне ДКЖ. На территории в 11,9 тыс. кв. м, расположенной между улицами Энгельса, Гатчинской и Боровой, планируется жилая застройка.