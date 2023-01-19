СКР возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду на Сахалине

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за вспышки кишечной инфекции воспитанников села Новотроицкое в Анивском районе на юге Сахалина. Инфекцию обнаружили у 22 детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье о производстве, хранении и сбыте товаров, а также выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что речь идет о детском саде «Зеленый остров». Его закрыли на карантин.

Анастасия Ларина