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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду на Сахалине

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за вспышки кишечной инфекции воспитанников села Новотроицкое в Анивском районе на юге Сахалина. Инфекцию обнаружили у 22 детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье о производстве, хранении и сбыте товаров, а также выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что речь идет о детском саде «Зеленый остров». Его закрыли на карантин.

Анастасия Ларина

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