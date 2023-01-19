Левые твердо уверены в своей правоте

В среду руководство КПРФ провело пресс-конференцию, посвященную 100-летию СССР. Теперь уже прошлогодний юбилей (договор об образовании Союза был подписан 29 декабря 1922 года) коммунисты использовали, чтобы высказаться о текущей ситуации и поделиться планами на 2023 год. Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал «натовцев», «англосаксов» и единороссов, а его заместитель Юрий Афонин заявил, что коммунисты «оказались правы во всем». Правда, намерений восстановить СССР или хотя бы вернуть власть Компартии участники мероприятия не выказали, ограничившись традиционными предложениями переименовать Волгоград в Сталинград и закрыть вредный для молодежи Ельцин-центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов начал пресс-конференцию с главного: «Россия выстояла в этой объявленной натовцами и англосаксами нам войне и имеет все возможности укрепить свои позиции». Он подчеркнул, что «гибридная война» оказалась «жестокой и преступной», но предостерег стороны конфликта от применения ядерного оружия. «Кто ведет эти разговоры, как правило, не понимает, что это оружие судного дня»,— предупредил лидер Компартии. Обозначив таким образом поддержку внешнеполитического курса Кремля, господин Зюганов позволил себе перейти к критике внутренних оппонентов, в число которых ожидаемо попали «Единая Россия» и правительство РФ. В частности, он посетовал, что кабмин отказался поддержать КПРФ в ее инициативах по «бюджету развития», программе образования, «заботе о земле» и проч. Завершил же Геннадий Зюганов свою вступительную речь призывом вернуть Волгограду его «истинное имя» — Сталинград: «Это решение поддерживают ребята на фронте, молодежные коллективы, ветераны».

Выступивший следом первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что последние 30 лет «коммунисты оказались правы во всем» — от оценки «натовцев» до планов внутреннего развития России. По его словам, в 2023 году Компартия поставила перед собой цель вдвое увеличить число членов, чтобы успешно выступить на сентябрьских выборах: «Прямой наказ каждому коммунисту — привести в партию подготовленного человека». Особое внимание КПРФ уделяет новым регионам — Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, продолжил господин Афонин: «Общая численность коммунистов там уже более 2 тыс. человек, красный флаг победы все более ярко развевается на этих территориях». Первый зампред ЦК также подчеркнул, что КПРФ — это «сражающаяся партия», поскольку «на борьбу с фашизмом» (спецоперацию на Украине) отправились более 400 ее членов, 17 из которых уже погибли. «Гордое звание коммуниста они геройски пронесли, защищая нашу Родину»,— резюмировал политик.

Зампред ЦК партии Николай Новиков доложил о мероприятиях, планируемых в честь 30-летия КПРФ (учреждена 14 февраля 1993 года) — Всероссийском партийном собрании, торжественном вечере в Колонном зале Дома Союзов, «большой и интересной выставке» в Госдуме и т. п. По его словам, российские коммунисты будут встречать эту дату «с гордостью и горечью»: с гордостью — потому что смогли воссоздать партию (КПСС была запрещена 6 ноября 1991 года), а с горечью — потому что многие конструктивные идеи КПРФ «представители власти или не слышали, или брали на вооружение с большим опозданием».

Лидер российского комсомола Владимир Исаков в своем выступлении вернулся к теме спецоперации и заявил, что комсомольцы не только принимают участие в боевых действиях, но также «роют окопы, возводят блиндажи, сдают кровь, шьют шевроны и флаги». В деятельности молодых ленинцев господин Исаков увидел пример того, как правильно воспитывать молодежь: «Для этих ребят по-прежнему близок к сердцу образ Зои Космодемьянской, Александра Матросова и "Молодой гвардии", а роман Островского "Как закалялась сталь" — настольная книга». Но есть и обратные примеры, предупредил коммунист. «Если молодому человеку постоянно скармливать Солженицына, рассказывать, что СССР — это только дефицит, постоянные очереди и репрессии, показывать Ельцин-центр, то слово "Родина" забудется»,— патетически закончил он.

После этого лидеры коммунистов ответили на вопросы журналистов, высказавшись в том числе и по ряду актуальных тем. Например, Геннадий Зюганов задался вопросом, почему руководство Минобороны РФ до сих пор не «перерезало» пути, по которым на восток Украины поставляется западная военная техника. А Юрий Афонин ответил на вопрос, кого из действующих губернаторов КПРФ может поддержать на предстоящих выборах: «Клычкова и Коновалова (губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Хакасии Валентин Коновалов, оба члены КПРФ.— “Ъ”)». По его словам, у Компартии есть сильные кандидаты во всех регионах, где будут избирать руководителей, но их имена планируется озвучить позднее. Стоит отметить, что на практике КПРФ нередко или выставляет против губернаторов-единороссов «технических» соперников, или вовсе не участвует в выборах. Так, в прошлом году коммунисты не выдвинули своего кандидата в Марий Эл.

Андрей Прах