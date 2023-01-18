ВТБ в Воронеже зафиксировал увеличение в декабре спроса на автокредиты

Жители Воронежской области в декабре оформили в ВТБ автокредитов на 117 млн рублей. Показатель превысил результаты ноября. Всего за 2022 год банк выдал клиентам в регионе 895,5 млн рублей на покупку транспорта.

Самыми продуктивными месяцами в прошлом году были ноябрь и декабрь – в регионе в обоих случаях банк профинансировал сделки на приобретение машин на сумму более 115 млн рублей. В январе и июлежители области также активно приобретали автомобили, получив в ВТБ свыше 90 млн рублей. Аналогичный всплеск интереса к автокредитованию произошел в августе – 91,6 млн рублей. Его в банке объяснили возобновлением льготной госпрограммы. Всего в 2022 году доля сделок поней в регионе составила 31% (по количеству).

В 2022 году воронежцы чаще всего выбирали марку Lada – отечественному автопрому отдали предпочтение 45% покупателей. В ТОП-3 наиболее покупаемых автомобилей вошли такжеCHERY иHAVAL. Сохранился также высокий спрос на новые автомобили: за год доля сделок на первичном авторынке составила 55%.

«В 2022 году автокредитование оказалось под серьезным давлением, связанным, в том числе, со сложностями в отрасли и уходом ряда производителей. Однако многие воронежцы в завершении года вернулиськ планам по покупке машин. Средний чек автокредита по итогам года превысил 1 млн рублей. Поддержкой для отрасли стала госпрограмма, позволяющая приобрести автомобиль по более комфортной цене», – отметил управляющий ВТБ в Воронежской области,вице-президент Владимир Пенин.

В целом в прошлом году, по оценке ВТБ, российские банки выдали физлицам более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.