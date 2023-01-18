Спасатели просят воздержаться от крещенских купаний в станице Благовещенской из-за шторма

Спасатели просят жителей станицы Благовещенской воздержаться от купания на пляже. Рекомендации связаны с 3-балльным штормом и донным течением, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Спасательные службы предлагают выбрать альтернативный вариант. В Анапе оборудованы еще три купели: в Благовещенской на берегу Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма, на пляже «Высокий берег» в районе Малой бухты и на центральном пляже Анапы.

«Во всех этих местах организованы меры безопасности: дежурят спасатели и медики, представители правоохранительных органов и казачества, установлены кабинки для переодевания и точки с горячим чаем и выпечкой»,— отметили в мэрии Анапы.

Татьяна Ручкина

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