ВКСМ по итогам 2022 года отчитался о рекордном росте выручки и чистой прибыли

ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» (ВКСМ, контролируется Анатолием Шмыгалевым) планирует в текущем году провести реконструкцию производства для снижения себестоимости продукции. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в компании, на модернизацию двух цехов - силикатного кирпича и газосиликатных блоков – могут направить 83 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ВКСМ Фото: пресс-служба ВКСМ

Согласно финансовым показателям ВКСМ, по итогам 2022 года выручка компании достигла 1,7 млрд руб. (годом ранее – 1,2 млрд руб.), а прибыль составила – 188,5 млн руб. (63,8 млн руб.). На предприятии заявляют, что результаты отражены с учетом роста капитальных вложений с 22,6 млн руб. в 2021-м и повышения среднего размера зарплаты с 23,2 тыс. руб. до 46,1 тыс. руб.

Необходимость дальнейших инвестиций в модернизацию в ВКСМ объяснили желанием «сохранить свое позиционирование как одного из лидеров строительного комплекса Черноземья» на фоне усиливающейся конкуренции с приходом на рынок белорусских производителей газосиликатных блоков и возросших цен на известь.

В феврале прошлого года стало известно, что ВКСМ возглавил Дмитрий Скипский, представляющий интересы местного бизнесмена Анатолия Шмыгалева. Это была уже вторая смена топ-менеджера на предприятии за последние месяцы. Сначала после смерти в декабре 2021 года многолетнего гендиректора и совладельца ЗАО Бориса Затонского предприятие возглавил другой опытный акционер Владимир Жаглин. Позже это решение совета директоров закрепили суды нескольких инстанций.

Председатель совета директоров ЗАО «ВКСМ» Анатолий Шмыгалев заявил «Ъ-Черноземье», что перестановки в органах управления предприятием обычно «добавляют эффективности на производстве». Он подчеркнул, что Борис Затонский «был знаковой фигурой Воронежской области, сыграл большую роль в обеспечении материалами всей строительной отрасли региона». Комментируя планы модернизации ВКСМ, девелопер отметил, что «производственные мощности, естественно, требуют постоянных инвестиций в условиях конкуренции и сложного рынка».

Виктория Шевченко