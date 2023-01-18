Отстранению не подлежит

Две инстанции арбитражного суда оставили в силе решение собрания кредиторов МУП «Управление электротранспорта» о назначении конкурсным управляющим Аэлиты Идрисовой. Против ее кандидатуры выступили три кредитора предприятия: БМ-банк, межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы России по управлению долгом и предприниматель Гульзиля Гилева. Они, в частности, заявляли, что мэрия Уфы и управление инфраструктурой транспорта Уфы, которые поддержали кандидатуру госпожи Идрисовой, аффилированы с МУЭТ, поэтому их голоса (33,15%) не должны были быть учтены. Суды с доводами истцов не согласились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Кредиторам муниципального управления электротранспорта Уфы (МУЭТ) не удалось сменить конкурсного управляющего предприятия. В августе 2022 года им была назначена Аэлита Идрисова (состоит в ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»). За ее кандидатуру проголосовали 50,25% кредиторов, участвовавших в собрании. Среди них — администрация Уфы (13,38%), МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы» (19,77%), Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (10,53%).

Две недели спустя с заявлением о признании недействительным решения собрания кредиторов в арбитражный суд Башкирии, где рассматривается банкротное дело МУЭТ, обратилась предприниматель Гульзиля Гилева. Госпожа Гилева голосовала за назначение конкурсным управляющим МУЭТ представителя СРО «Паритет». Позднее аналогичные исковые требования направили два других кредитора предприятия — БМ-банк (входит в группу ВТБ) и межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы России по управлению долгом. Банк, включенный в реестр в качестве залогового кредитора (25,15%), на собрании голосовал за «Паритет», а налоговая инспекция (21,25%) воздержалась. Все три заявления были объединены в общее производство.

• Процедура банкротства в МУЭТ была начата в 2016 году по инициативе охранного агентства «Тополь-М». Сумма требований кредиторов составляет около 350 млн руб. Парк МУЭТ, как сообщалось ранее, состоит из 150 трамваев и 175 троллейбусов со средней степенью износа 98%. В ноябре 2016 года мэрия Уфы учредила МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы», которому в аренду перешел электротранспорт МУЭТа.

Представители ФНС и БМ-банка в суде заявляли, что мэрия и Управление инфраструктурой транспорта Уфы являются аффилированными лицами с должником, поэтому их голоса не должны были учитываться, собрание проходило с нарушениями: по требованию банка не был представлен журнал регистрации и заполненных бюллетеней участников, а в голосовании участвовал представитель ликвидированного МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений».

В октябре суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований кредиторов. Из решения следует, что мэрия и связанные с ней юрлица, участвовавшие в собрании кредиторов, не использовали свое положение во вред МУЭТ. Довод об участии в голосовании несуществующего МУП суд поддержал, но обратил внимание, что его 0,2% голосов существенным образом не повлияли на результаты.

В апелляционной инстанции представители ФНС и БМ-банка просили отменить решение нижестоящего суда. Представитель банка, в частности, отметил, что первая инстанция не дала оценки доводу об уклонении от выдачи журнала регистрации до собрания. Он также отметил, что «в распоряжении лица, проводившего собрание кредиторов, отсутствовал реестр требований кредиторов должника». Кроме того, он же, являясь арбитражным управляющим, состоит в Центре финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса, как и Аэлита Идрисова.

Представитель ФНС заявил, что арбитражный суд Башкирии пришел к неверным выводам.

Отказывая в удовлетворении жалоб, 18-й арбитражный апелляционный суд отметил, что не нашел оснований для отмены оспариваемого судебного акта.

В ФНС на запрос «Ъ-Уфа» оперативно не ответили, в ВТБ от комментариев отказались.

Директор юридической компании «Интерцессия-Уфа» Аскар Юсупов не видит перспектив для возможной отмены судебных актов. «Заявители не учли, что МУП УИТ было учреждено в публичных интересах жителей города, а не характерным для обычного контролирующего лица стремлением участвовать в распределении всей возможной будущей прибыли. Кроме того, подателем заявления не представлено доказательств причинения убытков должнику аффилированными лицами, что могло бы, в свою очередь, повлиять на мнение судей и их решение»,— отметил эксперт.

Булат Баширов