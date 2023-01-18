Андрей Алексеенко пообещал оперативно решить проблемы херсонцев, эвакуированных в Туапсе

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, ранее занимавший пост главы Краснодара, заявил, что проблемы эвакуированных в Туапсе херсонцев будут оперативно решены. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской области.

В Telegram-каналах распространилась информация о том, что переселенцы из Херсонской области не могут получить положенные им социальные выплаты и имеют трудности с оформлением необходимых документов. По словам Андрея Алексеенко, органы власти региона для оперативного решения проблем уже разработали механизм взаимодействия с органами власти других субъектов РФ.

«В настоящее время проблемная ситуация, которая возникла у херсонцев, временно проживающих в Туапсе, отрабатывается совместно с органами власти Краснодарского края. С этой целью в Туапсинский район Кубани будет направлена лично заместитель главы Администрации Херсонской области по вопросам эвакуированных Татьяна Кузьмич»,— отметил Андрей Алексеенко.

Андрей Алексеенко возглавил правительство Херсонской области 25 ноября 2022 года. Ранее он занимал пост главы Краснодара. 19 августа депутаты гордумы единогласно приняли его отставку. В этот же день Андрея Алексеенко назначили председателем совета министров пророссийской части Харьковской области.

Татьяна Ручкина

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