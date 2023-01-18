Почти 400 решений о частичной мобилизации отменили в Ленобласти

По итогам 19 заседаний в Ленобласти было отменено 394 решения районный комиссий в рамках приказа о частичной мобилизации осенью 2022 года. Об этом в эфире ЛенТВ24 заявил вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин.

Чаще всего решения отменялись в связи с возрастом и количеством детей. Произошедшее объяснили слабым обновлением базы данных военкоматов. Господин Ильин отметил, что в декабре 2022 года завершили оцифровку всех документом.

«Надеюсь, что в последующем, и во время призывов, и во время плановых мероприятий, которые проводит военкомат, таких срывов у военных комиссариатов больше не будет»,— сказал вице-губернатор.

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