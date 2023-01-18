Инвесторы в США ставят на рецессию

Инвесторы оценивают риски рецессии в США — американские ценные бумаги до сих пор доступны россиянам через зарубежных брокеров или биржевые фонды. Однако собеседники “Ъ FM” говорят, что вложения лучше отложить из-за больших рисков в экономике. Как пишет The Wall Street Journal, из 23 крупнейших инвесткомпаний только пять не ждут рецессии в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters

Как отмечают эксперты, такие прогнозы связаны с ростом инфляции и, как следствие, процентных ставок, которые тормозят развитие экономики. Стоит ли работать на американском рынке в таких условиях? Директор аналитического департамента Freedom Finance Global Вадим Меркулов считает, что сосредоточиться нужно на консервативных инструментах: «И по консенсусу, и по нашему прогнозу, в базовом сценарии, то есть самом вероятном, рецессия будет. Но ожидаем ли мы рецессию 2008 года? Нет, не ожидаем. Все ожидают мягкий ее вариант, то есть это незначительное падение ВВП в течение одного или двух кварталов, безработица вырастет с 3,5% до 4,5%. В принципе мы не говорим о какой-то серьезной коррекции.

На фоне того, что "индекс страха" находится на достаточно низких уровнях, я бы инвесторам, которые уже в рынке, предложил все-таки захеджироваться. Тем, кто только хочет войти в рынок, на мой взгляд, стоит подождать два-три месяца и посмотреть на развитие ситуации.

Стоит рассмотреть защитные секторы: здравоохранение, товары первой необходимости, коммунальные услуги.

С другой стороны, я бы нарастил долю в энергетическом секторе. Золото тоже выглядит привлекательно, поскольку доллар будет слабеть по отношению к другим валютам. Заканчивается цикл повышения ставок, и инвесторы в какой-то момент начнут искать доходности, кроме американского рынка. $2 тыс. за унцию — вполне возможная цена. Что касается трежерис, то спреды очень узкие. Как будто рецессии никакой не будет, как и кредитной переоценки. Это очень удивительная ситуация, и очень многих инвесторов она привлекает. Но нам кажется, что это достаточно серьезная ошибка, потому что ставки продолжают расти. Как минимум нас впереди ждет еще три заседания, где будет повышена ставка на 25 пунктов».

По итогам прошлого года американский индекс S&P 500 сократился больше чем на 20%. Некоторые компании обесценились наполовину и более, например, Tesla, PayPal и признанная в России экстремистской Meta подешевели на 65%. Вместе с тем на рынке стало меньше розничных, слабоквалифицированных инвесторов, подчеркнул финансовый консультант Исаак Беккер. Значит, по его мнению, динамика торгов будет более предсказуемой:

«Если мы посмотрим на то, как прошли первые две недели января, на S&P 500, на NASDAQ, то все хорошо, растем на 4%-5%, супер. Можно ли судить по тому страту, который мы имеем, о том, как будут идти дела дальше? Конечно, нет. Допустим, такой гуру, как Дэн Лоэб, миллиардер, руководитель крупного хедж-фонда, говорит, что следует забыть о тех 10 годах, которые были до этого, они уже не вернутся.

Мне кажется, 2023-й будет удачным для инвесторов, сделавших ставку на компании, у которых есть востребованные в любой ситуации продукты. Это, например, фармацевтика, технологические компании.

На мой взгляд, этот год будет годом облигаций. Все, пора. Потому что, если инфляция прошла свой пик, то это главное, что нужно для того, чтобы инвестировать в такие активы. В целом, если посмотреть на предыдущий год, то "быки" очень много проиграли, а "медведи", если выиграли, то очень и очень немного. Подход инвесторов, существовавший на протяжении последних десяти лет, и тот подход, который нужен сейчас, кардинально отличаются. Если раньше мы шли толпой за Tesla, Apple и Amazon, то сейчас таких вложений нет. Есть инвестиции разумных игроков».

Между тем Goldman Sachs прогнозирует, что в течение всего года график S&P 500 будет оставаться ровным, то есть не произойдет ни серьезных падений, ни бурного роста. Консенсус-прогноз аналитиков от Bloomberg поддержал гипотезу, что по итогам года индекс сохранится на уровне 4 тыс. пунктов, почти как сейчас. Агентство называет это самым «медвежьим» прогнозом с 1999 года.

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Иван Якунин