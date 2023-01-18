На Кубани создадут систему реабилитации участников СВО

В Краснодарском крае планируют создать систему реабилитации участников спецоперации. Она будет включать комплексную социальную и медицинскую помощь военнослужащим, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Краснодарский край является одним из лидеров в России по числу добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. В регионе по поручению губернатора им оказывают всестороннюю поддержку», – отметил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Сейчас в 14 медорганизациях региона доступна нейро-и кардиореабилитация, а также реабилитация пациентов с нарушением костно-мышечной и периферической нервной системы. Кроме того, 16 госучреждений соцобслуживания оказывают помощь инвалидам.

Татьяна Ручкина

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