На Кубани температура поднимется до аномальных 19 градусов тепла

19 января на Черноморском побережье Краснодарского края температура поднимется до +19°. Такие данные приводит Краснодарский ЦГМС.

В регионе ожидается переменная облачность. Ночью и утром без существенных осадков, днем - без осадков. Ветер составит 4-9 м/с, местами с порывами до 12 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы будут достигать 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0…+5°, местами в восточной половине края 0…-5°, днем 8…13°, местами в южной половине края 13…18°. В горах ночью температура опустится до -1…-6°, днем поднимется до 5…10°, на Черноморском побережье ночью будет 3…8°, на участке Анапа-Геленджик 8…13°, днем 14…19°.

В Краснодаре воздух прогреется до +15°. Осадков и порывов ветра в городе не ожидается.

Татьяна Ручкина

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