Любители поборются за Кубок Красной Поляны по горным лыжам 21 января

Соревнования по горным лыжам на Кубок Красной Поляны пройдут в эту субботу на одноименном сочинском курорте. Об этом его пресс-служба сообщила в своем Telegram-канале.

Уточняется, что состязания любителей пройдут в рейс-зоне на Поляне 960. Заезды пройдут в дисциплине слалом Бонне, участие в них бесплатное.

Соревнования пройдут в отдельных категориях «Мужчины» и «Женщины» в нескольких возрастных категориях. Регистрация начинается с 09:00. На 10:30 намечен просмотр трассы. Сбор и брифинг участников на старте — в 10:55. Заезды пройдут с 11:00 до 12:30, после чего в 13:00 состоится награждение победителей.

Михаил Волкодав

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