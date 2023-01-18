«Амкар» будет готовиться к возобновлению чемпионата в Перми

Стали известны планы футбольного клуба «Амкар-Пермь» на предсезонный период. Как сообщает пресс-служба команды, игроки выйдут из отпуска и соберутся все вместе 29 января. Планируется до начала весенней части чемпионата провести три сбора. Все они пройдут на базе стадиона «Звезда» и крытого футбольного манежа «Пермь Великая».

На первом сборе — со 2 февраля по 14 февраля — запланировано пока две игры.

Даты контрольных игр будут озвучены дополнительно. Уже известно, что 21 февраля состоится матч с победителем кубка России среди любительских команд «Ильпаром» из Ильинского.

Команда укомплектована полностью, но работа селекционной службой ведется, заявил директор клуба Евгений Мелешин.

Напомним, что «Амкар» на момент зимнего перерыва в первенстве Второй лиги занимает турнирной таблице второе место. Чемпионат возобновится 2 апреля.