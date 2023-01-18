Обвиняемый в убийстве герой роликов в TikTok попросил рассмотреть его дело судом присяжных

В Краснодарский краевой суд поступило уголовное дело в отношении жителя Темрюкского района Алексея Щетинина, который обвиняется в совершении 68 эпизодов преступлений, в том числе в убийстве, применении насилия к полицейским, незаконном обороте оружия, кражах, грабежах и разбоях, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Мужчина, известный как «любимый зять» из вирусных роликов в сети TikTok, заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

Заявленное ходатайство пока не рассмотрено, сегодня краевой суд решил вопрос о мере пресечения – Алексей Щетинин останется под стражей еще 6 месяцев. По версии следствия, житель Темрюкского района с 2015 года регулярно совершал кражи из домов, а также занимался грабежами и разбоями, всего установлено 58 эпизодов хищения имущества на общую сумму 17 млн руб. В 2020 году при совершении кражи из дома в станице Ахтанизовской Алексей Щетинин столкнулся с владельцем домовладения, которого застрелил из пистолета. В 2021 году в пригороде Анапы злоумышленник открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались его задержать, двое полицейских были ранены.

Анна Перова, Краснодар