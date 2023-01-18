Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КХЛ разрешила показ спорных моментов на матчах ярославского «Локомотива»

Континентальная хоккейная лига разрешила показ нарушений правил на видеокубах домашних арен 12 клубов. Теперь спорные эпизоды разрешено показывать и на «Арене-2000» в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Фото: Андрей Иванов

Фото: Андрей Иванов

Показ нарушений разрешен с 25 января 2023 года, то есть в Ярославле нововведение будет действовать с матча «Локомотива» с питерским СКА. На видеокубах будут давать повторы нарушений правил, а также показывать видео момента, на который взят тренерский запрос. В КХЛ особо оговорились, что будут наказывать тренеров и хоккеистов за «указывание арбитрам на куб в знак протеста или несогласия с их решением». Такая апелляция будет трактоваться как оскорбление судей.

Андрей Иванов

Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...