КХЛ разрешила показ спорных моментов на матчах ярославского «Локомотива»

Континентальная хоккейная лига разрешила показ нарушений правил на видеокубах домашних арен 12 клубов. Теперь спорные эпизоды разрешено показывать и на «Арене-2000» в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Показ нарушений разрешен с 25 января 2023 года, то есть в Ярославле нововведение будет действовать с матча «Локомотива» с питерским СКА. На видеокубах будут давать повторы нарушений правил, а также показывать видео момента, на который взят тренерский запрос. В КХЛ особо оговорились, что будут наказывать тренеров и хоккеистов за «указывание арбитрам на куб в знак протеста или несогласия с их решением». Такая апелляция будет трактоваться как оскорбление судей.

Андрей Иванов

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