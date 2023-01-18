В Ярославской области вернули льготы на междугородний автобусный маршрут

В Ярославской области на междугородном автобусном маршруте вернули льготы за проезд. С 2023 года на автобусе №503 снова будут действовать регулируемый тариф. Об этом корреспонденту «Ъ-Ярославль» рассказали в областном департаменте транспорта.

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Автобусный маршрут №503 курсирует между Ярославлем и Угличем через поселок Борисоглебский. С 2023 года на маршруте восстановлен регулируемый тариф, то есть действуют льготы за проезд.

«Этот маршрут удобен жителям деревень и сел, расположенных между поселком Борисоглебский и Угличем. Им часто пользуются студенты, граждане пожилого возраста, ветераны... В их интересах на маршруте изменен вид перевозки, чтобы люди могли пользоваться льготами при оплате проезда», – заявила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

У автобусного маршрута тернистая судьба. До конца декабря 2019 года 503-ый автобус уже работал по регулируемому тарифу, но в рамках транспортной реформы пригородных перевозок был отменен. В феврале 2021 года автобус вернули, но он работал уже по нерегулируемому тарифу, то есть без льгот. И вот теперь новая трансформация – льготы на данном рейсе снова действуют.

За эти годы перевозчик на маршруте не менялся. На нем по-прежнему работает «Ярославское АТП».

Как рассказали «Ъ-Ярославль» в ярославском дептрансе, это не последняя смена тарифа на пригородных перевозках. С апреля 2023 года на регулируемый тариф со льготами перейдут автобусы 117-го и 132 маршрутов.

Андрей Иванов

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