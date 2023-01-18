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Пермские активы Xsolla перешли под контроль американской структуры

Основатель компании Xsolla Александр Агапитов снизил свою долю в ООО «Иксолла» со 100% до 0,01%, сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс». С 17 января 99,99% долей в уставном капитале «Иксолла» владеет американская корпорация «Иксолла холдинг компани», зарегистрированная в США. Отметим, что Александр Агапитов являлся единственным учредителем «Иксолла» с 2013 года. Общество занимается деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Компанию возглавляет Валентина Чемоданова.

С 17 января американская корпорация «Иксолла холдинг компани» стала владельцем 99,99% еще в двух пермских предприятиях Xsolla – ООО «Иксолла игры» и ООО «Систем проджекс». «Иксолла игры» ранее числилось за Аллой Агапитовой, а «Систем проджекс» - за ныне ликвидированным ООО «Иксолла русский холдинг» (90%) и Александром Сайфурановым (10%).

В конце декабря в Перми ликвидировали холдинговую структуру Xsolla - ООО «Иксолла русский холдинг».

Xsolla занимается разработкой решений для монетизации видеоигр. Компания основана Александром Агапитовым в 2005 году в Перми, первоначально называлась 2Pay. В 2010-м главный офис перенесли в Лос-Анджелес, а название сменилось на Xsolla. Тогда компания сохранила офис в Перми и открыла представительства в Южной Корее, Китае и Германии. По информации на сайте Xsolla, ее сервисы работают более чем в 200 странах и в 130 валютах. Выручка Xsolla в 2020 году составила 67 млн долларов США (рост год к году 75%).

В марте 2022 года стало известно, что Xsolla может перевести часть сотрудников пермского офиса за рубеж.

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