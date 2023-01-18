Мобилизация как отягчающее

В Омске трибунал рассмотрел уголовное дело в отношении мобилизованного Станислава Рыбина. Как указывается в материалах следствия, военнослужащий ударил командира, считая его чрезмерно строгим, и якобы угрожал воткнуть ему в сердце нож. Этим, по версии следствия, он хотел добиться от майора снижения требовательности к подчиненным. За угрозу убийством и применение насилия в отношении начальника старшине Рыбину назначили шесть лет в колонии строгого режима. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд посчитал совершение преступления в период мобилизации. Вину старшина признал частично.

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному Станиславу Рыбину, который обвинялся в применении насилия в отношении своего начальники и угрозе убийством. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

По сведениям «Ъ-Сибирь», события, которые описаны в уголовном деле, произошли 12 октября 2022 года в палаточном городке в Омске, где проходят подготовку мобилизованные. Согласно материалам суда, старшина Рыбин толкнул командира в грудь, отчего тот упал на кровать, а затем приставил к его горлу охотничий нож, угрожая убить.

В деле указывается, что мобилизованный хотел напугать офицера, чтобы тот стал менее требовательным к подчиненным.

Когда командир попытался встать, старшина, по версии следствия, вновь толкнул его на кровать и имитировал удары ножом в сердце.

В тот же день Станислава Рыбина задержали. Военный следственный отдел по Омскому гарнизону Следственного комитета России предъявил ему обвинение в насильственных действиях в отношении начальника (ст. 334 УК РФ) и угрозе убийством (ст. 119 УК РФ). Следователи добились заключения мобилизованного под стражу. В декабре 2022-го, спустя два месяца после инцидента в палаточном городке, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением поступило в суд.

Весь судебный процесс уложился в два заседания. В ходе разбирательства военнослужащий признал вину частично, в содеянном раскаялся, рассказали в суде.

Председательствующий в процессе судья Андрей Текушан посчитал, что исправление мобилизованного возможно только в условиях изоляции от общества.

Станиславу Рыбину он назначил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд посчитал совершение преступления в период мобилизации.

Адвокат Станислава Рыбина Данияр Кушкеев сообщил «Ъ-Сибирь», что обжалует приговор, считая его несправедливым, и будет добиваться снижения наказания для доверителя. По его словам, никаких телесных повреждений майору его подзащитный не причинил, поэтому статью УК о применении насилия он просит переквалифицировать на оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ).

Вопреки версии следствия, заявил адвокат, его подзащитный как раз требовал от командира уделять как можно больше времени практическим занятиям перед отправкой в зону специальной военной операции.

Кроме того, сказал защитник, Станислав Рыбин принес публичные извинения майору и тот их принял.

Константин Воронов, Новосибирск