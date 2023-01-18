Бывшего руководителя УК «Домком» будут судить за сокрытие средств от налоговой

В СУ СКР по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя управляющей компании, обвиняемой в cокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по уплате налогов в бюджет (ч. 1 ст. 199.2). По версии следствия, в феврале-июне этого года, зная о задолженности в размере более 6,6 млн руб., она скрыла средства управляющей компании, осуществляя расчеты через счета сторонних организаций.

Уголовное дело направлено в Мотовилихинский райсуд для рассмотрения по существу. Как следует из сайта суда, там зарегистрировано уголовное дело в отношении Ксении Вороновой. Лицо с такими данными указывалось в качестве руководителя ООО управляющая компания «Домком». 5 декабря прошлого года в отношении общества Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру конкурсного производства. Конкурсным управляющим суд утвердил Илью Маслохутдинова. К моменту вынесения судебного акта в третью очередь реестра кредиторов компании были включены требования на сумму более 41 млн руб.