«Это заставит уйти нас в цифровые каналы обмена информацией»

Федеральный Минсельхоз планирует обязать региональные власти ЮФО и СКФО довести до аграриев не менее 50% средств стимулирующих и компенсирующих субсидий в первом квартале года. Ранее регионы должны были доводить до получателей не менее 50% суммы годовых лимитов до 1 июня. Минсельхоз объясняет сокращение сроков «природно-климатическими особенностями и спецификой ведения сельского хозяйства». Если регион не уложится в обозначенный срок, размер помощи ему сократят на 10%. Инициативу ведомства для «Ъ-Кубань» прокомментировал полномочный представитель главы администрации Краснодарского края по взаимодействию с крестьянско-фермерскими хозяйствами Вячеслав Легкодух.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Легкодух

Фото: priazovka.ru Вячеслав Легкодух

Фото: priazovka.ru

«Мы живем с таким постулатом: любой фермер осенью богат, а весной — беден. Весной фермеры всегда находятся в поиске средств либо для организации уборочной кампании, либо для посевной. Раньше нас спасали товарные кредиты, которые нам предоставляли партнеры. Речь идет о ядохимикатах, семенах и так далее. То есть мы брали товар в марте-апреле, а расплачивались за него в октябре-ноябре. Сейчас партнеры по непонятным мне причинам от нас отвернулись, и аграрии вынуждены существовать на собственные резервы.

Если в первом квартале до аграриев будет доведена половина субсидий, а на Кубани — это порядка 5,5–6 млрд руб., это будет существенной мерой поддержки. Безусловно, будут сложности в администрировании этого процесса, поскольку сокращение срока выдачи субсидий сокращает и сроки приема документов на эти субсидии. Условно говоря, краевому минсельхозу нужно уложиться теперь в 90 дней, а по факту — еще меньше, потому что сейчас середина января. В связи с этим минсельхоз будет вынужден сократить сроки подачи документов.

Это отчасти дисциплинирует аграриев. Произойдет некая перестройка в понимании мер господдержки, когда большинство этой помощи аграрии будут получать весной. И это правильно.

Кубанские фермеры, узнав о том, что Минсельхоз предложил 50% субсидий доводить до аграриев в первом квартале года, обрадовались, но, осознав, что министерство будет вынуждено сократить время приема пакета документов,— озаботились. Но эта мера вынужденная, поскольку штат минсельхоза не увеличился. Мне кажется, что все это заставит уйти нас в цифровые каналы обмена информацией, потому что на бумажных носителях обработать такой объем информации и в такие сжатые сроки практически невозможно. В принципе, уже сегодня все необходимые пакеты документов можно сдавать через МФЦ, но не на все меры господдержки».

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