Коммунальные услуги в Нижегородской области подорожали на 11,8% в 2022 году

По итогам 2022 года стоимость коммунальных услуг в Нижегородской области выросла на 11,8%, сообщил замгубернатора Егор Поляков по данным Росстата. Это на 1,7 процентного пункта меньше, чем в среднем по стране (13,5%).

Плата за ЖКХ в Нижегородской области увеличивалась в 2022 году дважды: 1 июня и 1 декабря. Ожидается, что в этом году тариф повышаться не будет.

В целом стоимость услуг выросла в регионе на 11,8% за год. Медленнее, чем в среднем по стране, в области дорожали услуги образования (+5,7%), бытовые услуги (+8,2%), услуги в сфере медицины (+10,7%) и зарубежного туризма (+49,2%).

Елена Ковалева