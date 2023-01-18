Липецким охотникам могут ограничить выдачу разрешений на добычу животных в одни руки

Депутаты Липецкого облсовета планируют сделать «более справедливой» систему выдачи разрешений на добычу животных и ограничить число разрешений на каждый вид до одного. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

По новым правилам, которые планируется вынести на рассмотрение природоохранного комитета, а затем и на сессию, один охотник сможет получить лишь одно разрешение на добычу тех видов животных и птиц, в отношении которых устанавливаются нормы добычи. «К примеру, в 2023 году при охоте на кабана в Липецкой области на общедоступные охотничьи угодья установлена норма добычи — 35 особей. Ранее один охотник в теории мог получить все 35 разрешений на добычу этого вида животного. Изменения в закон дадут возможность получать разрешения на добычу охотничьих ресурсов более справедливо», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, депутаты предлагают увеличить сроки подачи заявок на добычу копытных, медведей, пушных животных и птиц с 7 до 14 дней до начала сезона охоты.

О причинах спора между воронежскими охотниками и властями читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Не день сурка».

Александр Прытков

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