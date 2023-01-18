Верховный суд отклонил жалобу «Сочи-Парка» на отказ о взыскании 120 млн рублей с ВСК

Верховный суд (ВС) России отклонил кассационную жалобу АО «Сочи Парк» на решение о взыскании 120 млн руб. со страховой компании ВСК. Истец просил пересмотреть дело в Судебной коллегии по экономическим спорам, говорится в определении ВС.

Как следует из материалов дела, летом 2019 года компания «Сочи-Парк», являясь оператором четырехзвездочного отеля «Богатырь», заключила с компанией ВСК договор страхования имущества. В документе была предусмотрена выплата в случае приостановки работы гостиницы во время карантина.

31 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел в регионе локдаун. Гостиницы и другие заведения досуга и отдыха закрылись для посетителей до июня.

Убытки от простоя отеля «Богатырь» компания «Сочи-Парк» оценила в 120 млн руб. и обратилась в ВСК за их возмещением. Однако в страховой компании сослались на то, что в договоре четко прописан перечень инфекционных заболеваний, при вспышке которых положена денежная компенсация: полиомиелит, оспа, холера, чума, сибирская язва и другие. Коронавирус в этот перечень не входил.

АО «Сочи-Парк» обратилось в Арбитражный суд Кубани и выиграло процесс, доказав, что на момент заключения договора коронавирусная инфекция не была известна вирусологам. Однако компания ВСК оспорила решение первой инстанции в апелляционном порядке. Суд указал, что стороны договора страхования не могли предполагать и предвидеть в будущем вероятность вспышки новой коронавирусной инфекции, следовательно, не могли договориться о покрытии неизвестного риска. Эти выводы поддержала кассация.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Сочи-Парк» зарегистрировано в Сочи в 1999 году. Общество специализируется на деятельности парков культуры и отдыха и тематических парков. Руководит компанией Людмила Кузнецова. 100% доли в УК принадлежит краснодарской ООО «Юг-Бизнеспартнер», которое связывают со структурами бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Выручка общества в 2021 году составила 4,1 млрд руб., чистая прибыль — 753 млн руб.

Наталья Решетняк

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