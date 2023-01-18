На Кубани площадь сева озимого рапса увеличили на 5 тысяч га

В Краснодарском крае под урожай 2023 года площадь сева озимого рапса увеличили на 5,2 тыс. га, до 87,5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«В крае хорошими темпами развивается производство рапсового масла. Этот продукт конкурентоспособен и пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. Так, объем его поставок на рынки Азии, стран Восточной и Западной Европы за прошлый год вырос в три раза»,— отметил вице-губернатор края Андрей Коробка.

Рапс выращивают для производства пищевого масла, косметической продукции, а также в качестве кормов для скота. При этом культура обогащает почву, после чего хорошо растет озимая пшеница.

В 2022 году кубанские аграрии собрали 285 тыс. тонн озимого рапса, поставив исторический рекорд. Самые большие объемы собрали в Белоглинском, Ленинградском, Новопокровском, Отрадненском и Лабинском районах.

Татьяна Ручкина

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