Чаще всего довольны своей зарплатой программисты

Как показал опрос исследовательского центра SuperJob, чаще всего своей заработной платой довольны программисты, доходы которых по-прежнему растут быстрее инфляции. В топ-3 профессий по удовлетворенности заработками также входят проектировщики и представители мидл- и топ-менеджмента. Меньше всего довольных среди менеджеров по рекламе.

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В среднем среди представителей всех опрошенных профессий своей зарплатой доволен каждый пятый. В частности, среди учителей и воспитателей таковых 22%, среди экономистов и маркетологов — 20%, среди госслужащих — 18%. Полный список профессий смотрите здесь.