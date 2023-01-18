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Коммерсантъ FM
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Чаще всего довольны своей зарплатой программисты

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Как показал опрос исследовательского центра SuperJob, чаще всего своей заработной платой довольны программисты, доходы которых по-прежнему растут быстрее инфляции. В топ-3 профессий по удовлетворенности заработками также входят проектировщики и представители мидл- и топ-менеджмента. Меньше всего довольных среди менеджеров по рекламе.

В среднем среди представителей всех опрошенных профессий своей зарплатой доволен каждый пятый. В частности, среди учителей и воспитателей таковых 22%, среди экономистов и маркетологов — 20%, среди госслужащих — 18%. Полный список профессий смотрите здесь.

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