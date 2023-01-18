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В 2023 году поддержка молочного животноводства Дона вырастет на 80%

Поддержка отрасли молочного животноводства Ростовской области в 2023 году составит 585,6 млн руб., что на 80% больше, чем в предыдущем году. Об этом со ссылкой на заместителя губернатора региона Виктора Гончарова сообщает пресс-служба правительства Дона.

«Ростовская область по производству молока занимает пятое место в России, и, как отмечал донской губернатор Василий Голубев, молочное животноводство для нашего региона является отраслью опережающего развития», — подчеркнул Виктор Гончаров.

Отмечается, что в 2022 году власти выделили на поддержку животноводов 325,8 млн руб. Эти средства были направлены на приобретение 1,1 тыс. голов скота, закупку оборудования на 92 млн руб. В результате, в прошлом году было модернизировано 16 ферм, годовой продуктивность коров возросла на 2,7%. Общий объем производства молока в Ростовской области по предварительным итогам 2022 года составил 1,1 млн т.

Анастасия Назарова

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