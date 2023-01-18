Ярославские блокадники получат единовременную помощь

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил выплатить всем блокадникам региона единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Решение приурочено к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. В областном правительстве «Ъ-Ярославль» сообщили, что на данный момент в регионе статус жителя блокадного Ленинграда имеют 215 человек.

Всего за годы Великой Отечественной войны Ярославская область приняла более 140 тыс. детей, эвакуированных из Ленинграда и Ленинградской области. Многие из них остались здесь жить и после завершения Великой Отечественной войны.

Алла Чижова

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