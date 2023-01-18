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обновлено 16:41

ПСБ Private banking предложил клиентам карту Mir Supreme

Бонусная программа позволяет получать доход на остатки по счету и повышенный кэшбэк

ПСБ Private banking* запустил для VIP-клиентов новую премиальную карту Mir Supreme* платежной системы «Мир».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Держатель карты получает двойные преимущества от ПСБ и платежной системы «Мир». Бонусная программа «Космос» от ПСБ Private Banking позволяет клиенту одновременно получать доход на остатки по счету до 5% годовых в рублях и повышенный кэшбэк до 3% от суммы покупок. Дополнительно от платежной системы «Мир» клиент получает кэшбэк 5% в любых российских ресторанах , а также кэшбэк на особых условиях в других категориях торговых точек.

Карта Mir Supreme предоставляет клиентам приоритетный доступ в бизнес-залы аэропортов, железнодорожных вокзалов, а также услуги консьерж-службы ПСБ Private Banking. Для владельцев пакета услуг «Атмосфера», который предусматривает целый ряд финансовых и lifestyle* сервисов на особо привлекательных условиях, карта Mir Supreme выпускается и обслуживается бесплатно. Наличие в пакете сервиса «Семейный доступ» дает возможность членам семьи клиента оформлять вклады и кредиты на выгодных условиях.

Новая карта позволяет бесплатно снимать наличные в банкоматах любых банков и пользоваться льготными тарифами по переводам и платежам.

«Мы видим, как за последний год поменялся образ жизни состоятельных клиентов, появились новые запросы, изменилась модель потребления и финансовые привычки. На основе этих изменений мы предложили новую премиальную карту Mir Supreme. Она сочетает в себе функциональность, удобство и привилегии VIP-сервисов, который особенно ценят наши клиенты. Прозрачная и понятная система начисления повышенного кэшбэка в самых востребованных категориях трат — ресторанах и супермаркетах, магазинах одежды — позволит клиентам и членам их семей с максимальной выгодой и комфортом вести привычный образ жизни»,— отметил старший вице-президент, директор департамента частого капитала ПСБ Евгений Сафонов.

*Прайвет банкинг, Мир Суприм, Лайфстайл

ПАО «Промсвязьбанк».

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