Роман Бусаргин нашел в договорах на целевое обучение позволяющие избегать отработку пробелы

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал проблемы, которые. с его точки зрения, существуют в сфере обучения по целевому направлению. Об них он написал в своем Telegram-канале.

По мнению господина Бусаргина, главной проблемой является закрытость и неоднозначный механизм – «абитуриенты и их родители не до конца понимают, как работает принцип целевого обучения». Глава региона предложил создать прозрачный алгоритм в виде единой базы целевого обучения. В ней должен содержаться полный список доступных целевых направлений по разным профилям по всем территориям. Перечень должен формироваться, исходя из потребностей районов.

У целевиков появится возможность выбрать конкретное учреждение, в том числе в другом районе.

Роман Бусаргин считает, что договоры на целевое обучение должны заключать не сами учреждения, а профильные министерства (здравоохранения, образования, культуры и другие). Также в документах будут исключены пробелы, позволяющие выпускникам отказываться от отработки и избегать штрафов.

Марина Ковалева