Татарстану выделят 4,4 млрд рублей на развитие сельского хозяйства

Татарстан в 2023 году получит 4,4 млрд руб. на реализацию мероприятий госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Республика согласовала данный вопрос с федеральным центром, сказал на заседании комитета Госсовета региона по экологии, природопользованию, агропромышленной и госполитике.глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров.

«Эта цифра, как правило, в течение года корректируется в сторону увеличения. В I квартале до получателей планируется довести средства господдержки в объеме не менее 4 млрд руб. В 2022 году предусмотренные средства освоены полностью», — отметил господин Зяббаров.

"Ъ-Казань"