За семь лет в Краснодарском крае детская преступность снизилась на 40%

За последние семь лет в Краснодарском крае детская преступность снизилась на 40%. Преступлений в отношении несовершеннолетних в регионе стало на 62% меньше, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

«Все это время продолжается работа, которая направлена на защиту самого ценного — детей. В крае проживает 1,3 миллиона ребят в возрасте до 18 лет, наше детское население — одно из самых многочисленных в стране»,— отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

В регионе работает региональная комиссия при администрации Краснодарского края и 56 муниципальных. В них принимают участие 73 тыс. представителей различных служб и ведомств. Кроме того, в регионе уже три года работает институт наставничества для «трудных» подростков.

Татьяна Ручкина

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