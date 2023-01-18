Виновный в гибели двоих человек в ДТП волгоградец приговорен к восьми годам колонии

В Волгоградской области оглашен приговор по делу о ДТП 20 ноября 2021 года, в котором погибла семейная пара. На скамье подсудимых оказался 39-летний местный житель, сообщает прокуратура региона.

Установлено, что ранним утром подсудимый, будучи пьяным, двигался на легковом автомобиле «Volkswagen Polo» по дороге «Волгоград-Астрахань» в сторону Волжского. Не убедившись в безопасности маневра, в зоне действия знака «Обгон запрещен» он выехал на встречную полосу и врезался в «Lada Largus». Погибли 50-летний водитель второй машины и его 46-летняя супруга.

Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал.

Мужчине назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с последующим лишением водительских прав на два года.

Марина Ковалева