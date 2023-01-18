Новым управляющим отделением Сбербанка в Удмуртии стал Арсений Колобов

Арсений Колобов занял пост управляющего отделением ПАО «Сбербанк» в Удмуртии. На новой должности он займется реализацией задач в области развития региона совместно с правительством республики, сообщает пресс-служба Волго-Вятского банка Сбербанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Волго-Вятского банка Сбербанк Фото: пресс-служба Волго-Вятского банка Сбербанк

Арсений Колобов работает в Сбербанке более 21 года. Он прошел карьерный путь от юрисконсульта в отделении Банка Татарстана до должности заместителя управляющего, а затем — Управляющего отделением ПАО Сбербанк в Марий Эл.

Отметим, что Юрий Бычковский, ранее занимавший должность управляющего отделением в Удмуртии, стал заместителем председателя Волго-Вятского банка, курирующим блок розничного бизнеса и сети продаж.