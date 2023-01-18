На Кубани в 2023 году планируют реконструировать 10 стратегически важных объектов газификации

В 2023 году в Краснодарском крае планируется реконструировать восемь газораспределительных станций и два газопровода-отвода. Это позволит увеличить подачу газа потребителям региона более чем на 40 тыс. кубометров в час, сообщает пресс-служба администрации края.

В рамках инвестпрограммы ПАО «Газпром» планирует провести техническое перевооружение восьми газораспределительных станций. Речь идет о Горячем Ключе, Гулькевичах, Новокубанске, станицах Ленинградской и Воронежской, хуторе Копанском, а также Белореченском и Тбилисском районах. Кроме того, компания планирует реконструировать газопроводы-отводы к газораспределительным станциям в поселке Афипском и Краснодаре, а также расширить единую систему газоснабжения для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».

«Благодаря сотрудничеству с ПАО "Газпром" уровень газификации края один из самых высоких в стране — 85%. В 2023 году перед нами стоят еще более масштабные задачи как в части модернизации объектов транспорта газа, так и в догазификации домовладений»,— отметил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Власти Кубани планировали, что по итогам 2022 года уровень газификации в регионе превысит 90%. Всего в регионе на бесплатное подведение газа к границам земельных участков подали заявки более 63 тыс. жителей.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram