Причиной обрушения здания в центре Ярославля стало выполнение строительных работ неквалифицированным персоналом

В Ярославле в здании на Андропова,21 работы 20 марта 2022 года, в день обрушения, выполняли работники, которые не имели соответствующей квалификации. Также у них не было допуска на выполнение этих работ и средств индивидуальной защиты. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе ярославского СК. Напомним, в результате обрушения погиб один рабочий. В СК пояснили, что он погиб при выемке грунта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

Отмечается, что укрепить фундамент решил владелец здания и предприниматель Максим Катков, а договоренность на это с рабочими была заключена в устной форме.

«В рамках расследования уголовного дела назначены экспертные исследования, по результатам которых будет дана правовая оценка всем участвующим в уголовном деле лицам»,— говорится в сообщении о деле по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть). Для проведения экспертиз было укреплено само здание и вход в него, чтобы была возможность у экспертов работать на месте. Большая часть доказательств собрана.

Корреспонденту «Ъ-Ярославль» связаться с адвокатом Каткова не удалось. Напомним, суд избрал Каткову меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что 20 марта 2022 года в здании на улице Андропова, 21 обрушились фрагменты перекрытия между подвалом и первым этажом, также была повреждена лестница в восточной части здания. Причиной обрушения стали самовольные работы, выполняемые без необходимых согласований и разрешений.

Подробнее о произошедшем ЧП в материале «Ъ-Ярославль» — «Один человек погиб и девять пострадали при обрушении здания в центре Ярославля».

Алла Чижова