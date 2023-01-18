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Экс-сотрудница полиции за взятку помогла гражданке Таджикистана зарегистрироваться в Саратове

В Саратове бывший инспектор отдела по вопросам миграции одного из отделов полиции города обвиняется в получении двух взяток за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, в июле 2020 года сотрудница полиции помогла гражданке Таджикистана получить регистрацию в Саратове на один год. При этом женщина проживала в другом регионе. В дальнейшем она помогла ей за взятку продлить регистрацию.

Противоправные действия выявлены сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Саратову.

Марина Ковалева

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