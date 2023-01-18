В Петербурге задержали сбившего двух человек на «зебре» водителя

Сотрудники ГАИ в Санкт-Петербурге по горячим следам задержали 42-летнего водителя Nissan Almera, сбившего несколько человек на пешеходном переходе во вторник, 17 января, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Он уже получил два административных протокола за нарушения ПДД.

«В 17:50 сотрудниками Госавтоинспекции Приморского района на пересечении улиц Долгоозерная и Планерная остановлен указанный автомобиль "Ниссан Альмера" под управлением 42-летнего гражданина»,— говорится в сообщении силового ведомства.

Накануне задержанный утроил ДТП с участием нескольких человек у дома №2 по улице Восстания. На опубликованном полицией видео видно, как автомобиль медленно подъезжает к пешеходному переходу, полному людей, после чего резко газует, проезжает сквозь толпу и скрывается. В результате одна из пострадавших женщин обратилась за медицинской помощью в стационар.

Задержанного водителя доставили в ГИБДД Центрального района, в отношении него были составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). По результатам доследственной проверки он может стать фигурантом уголовного дела.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург