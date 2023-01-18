Тамбовский облсуд оставил под домашним арестом экс-ректора Мичуринского агроуниверситета Вадима Бабушкина

Бывший ректор Мичуринского государственного аграрного университета Вадим Бабушкин по решению областного суда пробудет под домашним арестом до 12 февраля. Апелляция оставила в силе решение первой инстанции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.

Вадим Бабушкин обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Фабулу дела в пресс-службе не раскрыли. По данным местных СМИ, бывшего ректора подозреваются в хищении около 10 млн руб., который вуз получил в рамках нацпроекта «Наука и университеты» в 2019–2021 годах. Также приостановлено членство господина Бабушкина в «Единой России», сообщили в тамбовском отделении партии.

Пост главы университета Вадим Бабушкин покинул в марте 5259574 2022 года. Причины ухода не сообщались, но в вузе отмечали, что впереди у господина Бабушкина «большие планы»: «Он сконцентрируется на академической деятельности и передаче опыта подрастающему поколению кадров высшей квалификации. В ближайшей университетской повестке — вывод на новый уровень диссертационных советов по защите докторских и кандидатских работ».

Ранее тамбовское управление ФСБ обвинило в хищении 10 млн руб. из вуза начальника инновационного инжинирингового центра Андрея Завражнова и бывшего проректора Галину Короткову. По версии следствия, фигуранты сфальсифицировали результаты научной и других видов работ.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Ученого отправили возделывать свой сад».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте