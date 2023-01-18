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В Самаре в конце рабочей недели перекроют Зубчаниновское шоссе

Движение на проезжей части по Зубчаниновскому шоссе в Самаре будет полностью перекрыто с 22:00 в пятницу, 20 января, до 8:00 (MSK+1) субботы, 21 января. Речь идет о дороге в направлении Днепровского проезда. Об этом сообщают чиновники.

Ограничение движение будет связано с аварийными работами на водоводе холодного водоснабжения в районе дома № 179 по Зубчаниновскому шоссе. В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В частности, автобусы маршрутов № 27 «Станция метро "Безымянка" – кинотеатр "Луч" – станция метро "Безымянка"» и № 75 «ул. Красных Коммунаров – пос. Аэропорт-2» в сторону станции метро «Безымянка» следуют по Зубчаниновскому шоссе, ул. Физкультурной, Кузнецкому переулку и далее по своему маршруту.

Георгий Портнов

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