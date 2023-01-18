Крым получит 179 млн рублей на создание и капремонт объектов культуры

В 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» Крыму выделят 179,5 млн руб. За эти средства в республике проведут капитальный ремонт, а также создадут новые объекты культуры. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

В этом году планируется провести капремонт двух детских школ искусств в селе Победном Джанкойского района и Симферополе, дома культуры в пгт Ленино, а также Крымского театра юного зрителя в Евпатории. В регионе планируют создать две модельные муниципальные библиотеки и два виртуальных концертных зала. Один государственный и четыре муниципальных музея получат новое техническое оснащение.

Кроме того, планируется оказать господдержку 16 лучшим сельским учреждениям культуры и 17 лучшим работникам сельских учреждений культуры.

Татьяна Ручкина

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